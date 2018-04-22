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Ekmek teknesinin küle dönmesini ağlayarak izledi

EKMEK TEKNESİNİN KÜLE DÖNMESİNİ AĞLAYARAK İZLEDİ

Muğla'da bir lokantada, yanan ocağın üzerinde unutulan tenceredeki yemek, yangın çıkardı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını ağlayarak izleyen iş yeri sahibi kadın, baygınlık geçirdi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Ekmek Teknesinin Küle Dönmesini Ağlayarak İzledi(5/10)1

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki lokantada, yanan ocağın üzerinde unutulan tenceredeki yemek, yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını ağlayarak, izleyen iş yeri sahibi Şükran Tilki, baygınlık geçirdi.

MAHALLELİ DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ FARK ETTİ

Muğla'nın Menteşe ilçesi, Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi üzerindeki lokantada meydana gelen olayda Şükran Tilki, iş yerini açtıktan sonra yaktığı ocağa, içinde yemek olan tencereyi koyup, markete alışveriş yapmaya gitti. Bir süre sonra lokantadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKMEK TEKNESİ YANDI

Alışverişten döndüğünde itfaiyenin erlerinin iş yerindeki alevlere müdahale ettiğini gören Tilki, gözyaşlarını tutamadı. Baygınlık geçiren ve çevredekilerin müdahalesiyle ayılınca hastaneye götürülmeyi reddeden Şükran Tilki, "Burası benim ekmek teknem. 2 çocuğuma bakıyorum. Keşke markete gitmeseydim" dedi.

30 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken, iş yerinde yaklaşık 30 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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