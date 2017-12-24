EKMEKTE FİYAT TARİFESİNDE YENİ DÖNEM! BAKANLIĞIN DA GÖRÜŞÜ ALINACAK
Ekmeğe ilişkin fiyat tarifesinin ilgili oda tarafından belirlenmesi sürecinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da görüşüne başvurulacak.
Azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi sürecinde ekmekle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ekmeğe ilişkin tarife belirlenirken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da sürece dahil olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
FİYATLARI HEYET DEĞERLENDİRECEK
Düzenlemeye göre, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında ilgili oda yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.
FİYATLAR ONAYA SUNULACAK
Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurulmasından sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulacak.
Kaynak: haberinburada
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