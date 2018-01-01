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Ekmekte yeni dönem! 200 gramdan başlayacak, 10'ar gram artacak

EKMEKTE YENİ DÖNEM! 200 GRAMDAN BAŞLAYACAK, 10'AR GRAM ARTACAK

Ekmek çeşitleri, bugünden itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya sunulacak. Bu şekilde, ekmek israfının önüne geçilecek.

Tarih : 01 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Ekmekte Yeni Dönem! 200 Gramdan Başlayacak, 10'ar Gram Artacak(5/10)1

Ekmek çeşitlerinin bugünden itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

MUHTELİF AĞIRLIKLARDA OLABİLECEK

Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek.

10 GRAM VE KATLARI ŞEKLİNDE ARTACAK

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada, hem fiyat istikrarının korunması hem de ekmek israfının önlenebilmesi için ekmek gramajının 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları şeklinde artırılmasının daha doğru olacağını söyledi.

İSRAF ORANI DÜŞECEK

Yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirten Balcı, "İlk çalışmamızda ekmek israfının 6 milyondan 4 milyon 900 bin adede kadar düşürülmesi elimizdeki somut verilerdir. 2018 yılı inanıyorum ki israfın en alt seviyelere ineceği yıl olacaktır. Ekmek üreticileri olarak bu çalışmayla ekonomimize de önemli bir katma değer yaratacağımızı düşünüyoruz." dedi.

TALEBE UYGUN SATIŞ YAPILACAK

"200 gram ekmek üretimi tüm illerde uygulanacaktır" şeklindeki yanlış algı olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini dile getiren Balcı, "Talep eden illerimiz 200 gram ekmek üretimi için tarife alabilecekler ve yine talebe uygun olarak bunun satışını yapabileceklerdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse, ekmeğin kilogram fiyatının 5 liranın üzerine çıkmaması konusunda da gerekli hassasiyet gösterilecektir." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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