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Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum
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Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum

EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A OY VERECEK MİSİNİZ? SORUSUNA YANIT: PARTİNİN TERCİHİNE KATILIYORUM

Ekmeleddin İhsanoğlu, "Erdoğan'a oy verecek misiniz?" sorusuna "Parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum(9/10)5

Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Erdoğan'a oy verip vermeyeceğini açıkladı. "Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. İhsanoğlu, "O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum." dedi.

MHP MİLLETVEKİLİ OLARAK YOLUNA DEVAM ETMİŞTİ

2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı. Erdoğan'a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP'den gelen teklifi kabul ederek, "MHP İstanbul Milletvekili" olarak yoluna devam etmişti.

OYUNU KİME VERECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 24 Haziran günü hangi adaya oy vereceği ise MHP'nin Erdoğan'a destekleme kararının ardından sonra oyunu kime vereceği merak konusu oldu.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU ERDOĞAN'A OY VERECEK Mİ?

İhsanoğlu, Odatv'nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip, vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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