Türk lirasının kullanımını yaygınlaştırmak için KKTC ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ticaretimizde bunu zorunlu hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ve KKTC arasında sadece ve sadece Türk lirası kullanmak, ticaretimizde bunu zorunlu hale getirmek için çalışma yapacağız." dedi.

"KKTC HER ŞEYİYLE BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR"

Zeybekci, Bakanlıkta, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyetle görüştü.

Türkiye ve KKTC'nin menfaatlerini en üst seviyeye çıkarmak için güzel hizmetlere birlikte imza atacaklarını belirten Zeybekci, "KKTC, bizim için uluslararası arenada her şeyiyle bağımsız bir devlettir. KKTC bizim için bir Erzurum'dur, Konya'dır, Karaman'dır, Aydın'dır, Edirne'dir. Aynı yakınlıkta ve değerde bakıyoruz, yani kalbimizin en özel parçasıdır, ana vatandır, yavru vatandır, can vatandır, birlikte aynı milletin evlatlarıyız. Bu gözle bakıyoruz." diye konuştu.

"TİCARETTE SADECE TÜRK LİRASI"

İki ülkenin ticari ilişkilerine farklı ve özel bir hassasiyet kazandırılabileceğini dile getiren Zeybekci, "Bunu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde yaptık. Bunu değerli bakanımla da görüşeceğiz. Türkiye ve KKTC arasında sadece ve sadece Türk lirası kullanmak, ticaretimizde bunu zorunlu hale getirmek için çalışma yapacağız. Bunu bir anlaşma haline dönüştürebilirsek diye alternatiflerine bakacağız." dedi.

Zeybekci, bu konunun kısa sürede hayata geçirilebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"TÜRK LİRASINI TEK PARA BİRİMİ HALİNE GETİRMEYİ GÖRÜŞECEĞİZ"

"Bu, iki tarafın da bağımsız şekilde serbestçe kendi aralarında çok özel ticaret yapabilmesini sağlayacak bir enstrümandır. Türkiye'nin politikası bu. Genel olarak ticaret yaptığı Güney Kore, Çin, Rusya ve İran dahil olmak üzere bütün ülkelerle kendi milli paralarımızla ticaret yapmayı zorunlu hale getirmek ve bunu teşvik etmek anlamında bu adımları atıyoruz. İki ülke arasında Türk lirası zaten güçlü şekilde kullanılıyor ama bunu disiplin altına almayı ve tek para birimi haline getirmeyi görüşeceğiz."

Kaynak: haberinburada