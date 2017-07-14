Ekonomi Bakanlığı, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde 60 milyar liralık yatırımdan oyun yazılımlarına vergi teşvikine kadar geniş bir alanda ekonomiye ivme kazandıracak 99 maddelik yol haritası hazırladı. Eylem planı kapsamında yıl sonuna kadar ikisi İzmir, İstanbul olmak üzere 3 yeni serbest bölge açılacak. İthalatı düşürmeye ve ihracatta 155 milyar dolarlık rekor hedefe ulaşmaya yönelik yeni adımlar atacak. E-ticareti iki katına çıkaracak yasal düzenlemeler yapılacak. Geçen yıl 2 milyar dolarlık pazarda dünya merkezi olma hedefiyle yola çıkan Bakanlık özel vergi düzenlemeleri yapacak.

GÜNÜMÜZÜN YENİ TRENDİ

Konuyla ilgili İran temasları sırasında değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oyun sektörünün dünyanın yeni trendi olduğuna vurgu yaptı. Zeybekci, "2016 yılında oyun ihracatı sadece 500 milyon dolar getirdi. Dünyada bu konuda kabiliyetliyiz. Bu sektör bizim 180 günlük çalışmamızda da var. Biz bu alanda dünyanın merkezi olmak gibi bir hedef koyduk. Teşvik, destek verilerek dünyanın buraya gelmesini sağlayacağız. Para kazanılmasını sağlamak için bu alana özel vergi düzenlemeleri yapmalıyız. Bunlar için özel ortam oluşturmalıyız, diğer finansal işlemleri de olabildiğince rahatlatmalıyız. Çünkü para kazandığı zaman kimse vergi ödemek ister mi?" dedi.

180 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bakanlığının 180 günlük eylem planı hakkında bilgi veridi.Zeybekci, planının 2 başlık halinde olduğunu belirtti. Bu kapsamda ilk başlıkta yılsonuna kadar ulaşılacak hedeflere odaklandıklarını söyleyen Zeybekci, oradaki ana mesajın ise 'Bakanlığımızı kontrol edin, şunları yapacağız' dediklerini ifade etti. Zeybekci, bu ilk başlığın 99 maddeden oluştuğunu söyledi. Bu çerçevedeki büyük hedefler arasında Zeybekci, 60 milyar liralık bir yatırımı başlatmayı planladıklarını kaydetti. Bakan Zeybekci diğer çalışmalar hakkında da konuştu. Zeybekci şu bilgileri verdi:

"Dış ticarette, ihracatta tarihi rekor olan 155 milyar doları geçmek. İhracatın ithalatı karşılama oranında serbest bölgeler, hizmet gelirleri ve bavul ticareti dahil olmak üzere yüzde 90'ı yakalamak, geçmek. Cari açıkla ilgili hedeften ayrılmadan, dış ticaretin de katkısıyla, büyüme hedefinde ihracatın büyümeye katkısının yüzde 2'nin üzerinde yıl ortalamasını tutturmak."

3 YENİ SERBEST BÖLGE AÇILACAK

Serbest bölgelerle ilgili çalışmayı da tamamlayacaklarını anlatan Zeybekci, 3 yeni serbest bölge açılacağını söyledi. Bunlardan iki tanesinin İstanbul ve İzmir'de olacağı bilgisini veren Zeybekci, "Diğeri sonra açıklanacak. 4'e ya da 5'e çıkabilir bu sayı. Bu yılsonuna kadar bitecek. Bu arada çalışmalarını sürdürdüğümüz ithalatı düşürücü bazı hedeflerimiz de var. Yakında onları da açıklayacağız" dedi.

ERDOĞAN DUYURACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 180 günlük eylem planıyla toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt verilecek. Yaklaşık 260 proje icraattan oluşacak eylem planında dış ticaretten küçük işletmelere desteğe kadar önemli birçok başlık yer alacak. Yeni eylem planı baştan sona tüm maddeleriyle vatandaşın günlük hayatına da dokunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı 15 Temmuz'dan sonra açıklaması bekleniyor. (Takvim, Yeni Şafak)

Kaynak: haberinburada