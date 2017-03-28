Yabancıların, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde ‘evet' oyunun piyasaları rahatlatacağı belirtildi. Olası bir ‘hayır' kararının ise belirsizliği ve riski artıracağı kaydedildi.



Türkiye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında ve ekonomide üst gelir grubuna geçişte anahtar rol oynaması beklenen 16 Nisan referandumuna sayılı günler kalırken, başta yabancılar olmak üzere piyasa yatırımcıları en olumlu senaryoyu satın almaya başladı.



"Evet" oyunun çıkması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte koalisyon ve erken seçim gibi Türkiye için "fren" rolü gören unsurların devre dışı kalacağı belirtilirken, yatırımcıların da rahat bir nefes alacağı kaydediliyor.











kaynak:ahaber