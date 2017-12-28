EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARALIK'TA GERİLEDİ
Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 97,9'dan 95'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
PERAKENDE TİCARET GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
Aralık ayında Tüketici Güven Endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralık ayında perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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