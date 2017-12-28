Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek
Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte 2018 Memur Maaşları
Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi
Avrupa'da Galatasaray İle Daçka Aynı Gruba Düştü
Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi İle İstanbul'da 128 Ev Alınabiliyor
15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu
Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı
Ak Parti'den Bitcoin Raporu: Kripto Paralara El Konulması Çok Zor
Kamu Konutlarında Aylık Kira Bedeli, Metrekare Başına 4,25 Lira Olacak
Cenk Tosun Müthiş Paraya Everton'da
Altın Yükselişe Geçti
Eski İbb Başkanı Kadir Topbaş'ın Yeşilköy Sahil Projesi İptal Edildi
Malatya'ya Dünyanın En Büyük Afet Ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası Kurulacak
Galatasaray'ı Uefa Korkusu Sardı
Yargıtay Ve Danıştay Üyelerinin Ve Ailelerinin Sağlık Giderlerini Devlet Karşılayacak
471 Bölümden Oluşan Dev Avm, 1,3 Milyar Liraya Satıldı
Galatasaray Alt Yapısının Efsane İsmi Ali Yavaş, Kulübe Döndü
Batma Noktasına Gelen Kulüpte Başkan İstifa Etti
Yılbaşında 250 Bin Kişi Tatile Çıkıyor
15 Temmuz'da Hasar Gören Tbmm Camii Taşınıyor

Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARALIK'TA GERİLEDİ

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 97,9'dan 95'e geriledi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi(7/10)3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

PERAKENDE TİCARET GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Aralık ayında Tüketici Güven Endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralık ayında perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ekonomik  Güven  Endeksi  Aralık  Ta  Geriledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER