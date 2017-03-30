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ekonomik güven endeksi yükseldi

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 96,1 değerine yükseldi.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:38
Puan Ver : Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi(9/10)10


Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi.



Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Ekonomik  Güven  Endeksi  Yükseldi    haber

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