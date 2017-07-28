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Ekonomiye güven Temmuz'da arttı

EKONOMİYE GÜVEN TEMMUZ'DA ARTTI

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında artarak 98,9 değerinden 103,4 değerine yükseldi.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Ekonomiye Güven Temmuz'da Arttı(8/10)4

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,5 oranında artarak 98,9 değerinden 103,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

SEKTÖRLERE GÖRE ARTIŞ

Temmuz ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 107,3, hizmet sektörü güven endeksi 103,7 ve tüketici güven endeksi 71,3 değerlerine yükseldi. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri ise sırasıyla 107,7 ve 85,5 değerlerine geriledi.

2013'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Böylelikle endeks 2013 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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