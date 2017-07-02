

Qualcomm, teknoloji devlerinin uzun süredir kullanmak istedikleri ekran üzerinde parmak izi okutma özelliğini denemeye başladı. Ultrasonik bir sensör sayesinde çalışan bu özellik, yalnızca belli bir alanla da sınırlanmıyor. Parmağınızı ekranın üzerine, ekranın altına veya telefonun arka yüzeyine dokundurmanız parmak izinizin okunması için yeterli. Dokundurma zeminin ise OLED ekran veya metal-cam kaplama olması gerekiyor. Yani plastik kasalı telefonların arka yüzeyinde bu özellik çalışmayacak.



2018'in ilk çeyreğinde raflarda görmeye başlayacağımız ultrasonik okuyucular, belirli Snapdragon modelleri ve kısıtlı şekilde diğer platformlarla da çalışabilecek. Snapdragon 2xx, 4xx, 6xx ve 8xx ailelerinden destek alan özellik, böylece giriş seviyesi cihazlarla da çalışabileceğinin sinyalini verdi. Birkaç gün önce Vivo'nun bu teknolojiye sahip bir telefon üzerinde çalıştığı bilgisi basına sızmıştı. Ayrıca Samsung, bu teknolojiyi daha önce çerçevesiz olması sebebiyle Galaxy S8'i koymak istemiş, ancak başarı elde edememişti. Bunun yanında özelliğin Galaxy Note 8'e de yetişmeyeceği söylentiler arasında.



Şu anda en somut çalışmayı Qualcomm yürütüyor ve 2018 ilk çeyreğini işaret ederek ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu da ispat etmiş durumda. Önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler olacak hep birlikte göreceğiz.