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Ekranlara dönmeye hazırlanan Polat'ı bekleyen tehlike!

EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANAN POLAT'I BEKLEYEN TEHLİKE!

'Kaos' ismi ile ekrana dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi ile ilgili bir yazı kaleme alan Mesut Yar, "TV ekranının iklimi değişti. Vurulmadan yürüyen kahraman dönemi kapandı" dedi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Polat'ı Bekleyen Tehlike!(5/10)1

Oyuncu Necati Şaşmaz, başrolünde yer aldığı fenomen seri 'Kurtlar Vadisi'nin, 'Kaos' ismi ile ekrana döneceğini açıkladı. Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, bu sezon önemli reyting başarıları elde eden dizilere vurgu yaparken, 'Kurtlar Vadisi'ne uyarıda bulundu.

Mesut Yar'ın, "Yeni Bir 'Kurtlar Vadisi' Tutar mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Kurtlar Vadisi Kaos. Eğer yayınlanırsa 'Kurtlar Vadisi' serisinin son halkası bu ismi taşıyacak. Yapımcı ve oyuncu Necati Şaşmaz dizinin çok yakında ekranda olacağını söylemiş. İyi de hangi kanal? Kanal D, Star TV, Show ve Atv değil. Bu net. Son olarak TRT'nin ismi telaffuz ediliyordu ki en yakın ihtimal de bu gözüküyor.

KARŞISINDA ZORLU RAKİPLER VAR

Ancak biliyorsunuz ki TV ekranının iklimi değişti. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (Atv) ile başlayan süreç 'İçerde', 'Çukur' (Show TV), 'Söz' (Star TV), 'Savaşçı' (FOX) gibi teknik açıdan da çok yüksek çıtalı işleri izleyene tanıştırdı. Kurtların bu yeni iklime çok iyi hazırlanması gerekiyor. Efektinden figüranına kadar.

VURULMADAN YÜRÜYEN KAHRAMAN DÖNEMİ KAPANDI

Artık uzun sahneler boyunca vurulmadan yürüyebilen olağanüstü kahramanlar dönemi kapandı. Hesapların iyi yapıldığını umuyorum. Olursa bahtı açık olsun!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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