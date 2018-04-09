Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADI

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

BEREKET TV'YE KONUK OLDU

Ünlü oyuncu Burak Hakkın, Bereket TV'de yayınlanan Ziraat Mühendisi Selahattin Yılmaz'ın sunduğu 'Artı Gündem' programına konuk oldu. Tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncu "Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor" dedi.

Ünlü oyuncunun yeni yaşamından kareler;

Kaynak: haberinburada