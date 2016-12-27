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EKSİ 15 DERECEDE ŞEHİTLER İÇİN SAYGI NÖBETİ!


EKSİ 15 DERECEDE ŞEHİTLER İÇİN SAYGI NÖBETİ!
Tarih : 27 Aralık 2016, 09:56
Puan Ver : Eksi 15 Derecede Şehitler İçin Saygı Nöbeti!(7/10)6



Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi Meslek Yükseokulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri temsili nöbet tuttu.




KAÜ Beden Eğitimi Meslek Yükseokulu önünden toplana ve asker kıyafeti giyen öğrenciler, buradan yürüyüşe başladı. Anma programına, KAÜ Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.




Dev Türk Bayrağı ile yürüyen öğrenciler Sarıkamış'taki Allah-u Ekber Şehitlik Anıtı önünde temsili askerleri canlandırarak sıfırın altında 15 derecede nöbet değişimi yaptı.




Meşale yakan öğrenciler nöbet tutan askerlere çorba dağıttı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Harekatı'nın unutulmaması gerektiğini aktararak, şöyle dedi:




"Mehmetçiklerimiz, 3 koldan Sarıkamış, Kars bölgesini almak için Sarıkamış'a saldırmışlar. Rakım 2200 akşam saatleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derecelerde, o dönemlerde gece eksi 40'lara varan soğuk ve 2 metre yüksekliğinde kar, çetin kış koşulları coğrafya ağır.




Mehmetçiklerimiz bu memleketimizi mücadele ederek bizlere bırakmışlar sadece Sarıkamış'ta değil, Çanakkale'de, Sakarya'da da vatanı için canını feda etmiş. Onları saygıyla anıyoruz."




KAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selçuk Ural ise, bu toprakları işgallerden kurtarmak, milletin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere mücadele veren bir nesli anmak üzere toplandıklarını söyledi.




Prof.Dr. Ural, "Milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü ele aldığımızda vatanı korumakla vatanı kurtarmak aynıdır. Şüphesiz aynı ruhla hareket edildiğinden dolayıdır ki Sarıkmış bizim için fevkalade önemlidir" diye konuştu.




Şehitler için Kuran-i Kerim okunduğu anma etkinliğinde İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan da dua etti. Katılımcılar şehitler anısına gökyüzüne dilek feneri bıraktı.



 



kaynak:habertürk

















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