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ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

EKVADOR'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ekvador'un Pasifik kıyısında orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yok.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:58
Puan Ver : Ekvador'da 6 Büyüklüğünde Deprem(7/10)5


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğü altı olan depremin  merkez üssünün, Bahia de Caraquez kentinin 31 kilometre açığı olduğunu açıkladı.



Yerel saatle 22.29'da meydana gelen deprem, yerin altı kilometre  derinliğinde kaydedildi.



Depremde can ya da mal kaybı olmadı.



 



kaynak:milliyet








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