EKVADORLU FUTBOLCU VALENCİA, İLK MAÇINDA 3 GOL ATTI
İngiliz ekibi West Ham'dan Tigres'e transfer olan Enner Valencia, ilk maçında attığı 3 golle şov yaptı.
İngiltere Ligi ekiplerinden West Ham'da forma giyen Enner Valencia, geçtiğimiz günlerde Meksika ekibi Tigres'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Puebla'ya karşı 5-0 kazandıkları ilk maçta 3 gol atarak yeni takımına müthiş bir başlangıç yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
- Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
- Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
- Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
EKONOMİ HABERLERİ
- 17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
- Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
- Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
SPOR HABERLERİ
- İtalyan Basını: Strinic, Dünya Kupası'nda Oynamak İçin G.Saray'a Gidecek
- Neymar, Tüm Juventus Defansını Parmağında Oynatarak Gol Attı
- Avrupa'dan Elenen Galatasaray, Uefa Sıralamasında Basamak Atladı
- Attığı Frikik Golüyle Kalecinin Aklını Aldı
- Antalyaspor, Arsenal İle Wilshere'ın Transferi İçin Görüşmelere Başladı
DÜNYA HABERLERİ
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
- Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
- Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar