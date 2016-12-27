'esad Görevi Bırakıyor'
Cuma Gününe Dikkat! Seferler...
Mersin'de Şoke Eden Görüntü!
Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Chp'den 'anayasa' Yorumu: İktidar Havlu Attı
İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!
Meteoroloji'den Uyarı...
Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü
Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü
Ticari Taksiler Yenilendi
Anayasa Komisyonu'nda Tartışma Çıktı
Asgari Ücret 1600 Tl Olmalı
Galatasaray'ın Vazgeçilmezi Yine Muslera
Rokanın Kanı Temizleyici Özelliği Var
Ateşkes Görüşmelerine Bm Desteği
İsrail'den Çok Sert Tehdit: Bunu Savaş İlanı Olarak Kabul Ederiz
Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!
Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yıllık Yüzde 13 Arttı
Çorum'da Fetö/Pdy Operasyonunda 4 Tutuklama

EL BAB OPERASYONUNDA YARALANAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU


EL BAB OPERASYONUNDA YARALANAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU
Tarih : 27 Aralık 2016, 14:55
Puan Ver : El Bab Operasyonunda Yaralanan Bir Asker Şehit Oldu(5/10)7


Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi gören sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'ın şehit olduğu haberi Bitlis'in Adilcevaz'daki ailesine ulaştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık'ta El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan da bugün tedavi gördüğü Ankara'da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayıp şehit oldu. Bozaslan'ın şehit olması haberi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman er Bozarslan'ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.



BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ



Antalya'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan, şehit er Muhammet Bozarslan'ın yeğeni olduğunu söyledi. Bekar olan yeğeninin 2 yıldır orduda görev yaptığını belirten Nevzat Bozarslan, "Fırat Kalkanı harekatına çok isteyerek gitti. Giderken, ailesine 'Memleket için gidiyorum, sizin için döneceğim' demiş. Ama dönemedi. 3 kardeşin en büyüğü" dedi.



Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin, yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, "Başta belediye başkan yardımcımız Nevzat Bozarslan olmak üzere, şehidimizin tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: El  Bab  Operasyonunda  Yaralanan  Bir  Asker  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER