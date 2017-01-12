

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütüne ait 40 hedef Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından imha edildi. Hava harekatında 22 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekatın 142'nci gününe ilişkin bilgi verildi.







Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 40 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında ise 29 barınma yeri, 3 karargah binası, bir cephanelik, 3 silahlı araç, 2'si bombalı olmak üzere 4 araç imha edildi.







Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında 22 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen barınaklar içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısına yönelik tespit çalışmaları ise sürüyor.







Öte yandan DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde patlayıcı madde tespit ve imha çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda 3 el yapımı patlayıcı imha edilirken, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.







kaynak:AA