Burak Yılmaz: Böyle Bir Başkan İlk Kez Görüyorum
Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon
Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
Ankaragücü, Evinde Konuk Ettiği Giresunspor'u 3-2 Yendi
Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlerin Tuzakları Böyle İmha Edildi
Dizi Ve Filmlerin Vazgeçilmez Mekanıydı, Paramparça Oldu!
Beşiktaş Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Trabzonspor, Sahasında Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti
Türkler, Kumar Oynamak İçin Soluğu 'lazvegas'ta Aldı
Boğaz'daki Gemi Kazasının Nedeni Belli Oldu: Makine Arızası
Dünyanın En Büyük Amfibi Gemisi, Deniz Kuvvetlerine Teslim Edildi
Ne Yaptın Cenk! Son Dakikalarda Zor Olanı Başardı
Cani Koca Eşini Ve 2 Üvey Çocuğunu Öldürdü
Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü
El Bab'da Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Büyük Saygısızlık! Boş Araziye Atılmış Atatürk Büstü Bulundu
Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada
Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi
Antalyaspor, Deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-1 Yendi

El Bab'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

EL BAB'DA BOMBALI SALDIRI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'tan temizlenen El Bab ilçe merkezinde yer alan Cami El Kebir'de gerçekleşen patlamada 10 sivil hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : El Bab'da Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var(10/10)6

El Bab ilçe merkezinde yer alan Cami El Kebir'de gerçekleşen patlamada 10 sivil hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: El  Bab  Da  Bombalı  Saldırı  Çok  Sayıda  Ölü  Ve  Yaralı  Var  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER