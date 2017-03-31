İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!

el bab'da patlama: 1 çocuk yaralandı

EL BAB'DA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALANDI

Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaralandığı bildirildi

Tarih : 31 Mart 2017, 16:43
Puan Ver : El Bab'da Patlama: 1 Çocuk Yaralandı(8/10)10


Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.



Halep'in El Bab kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Yakınları tarafından sınır hattına taşınan yaralı çocuğun, ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: El  Bab  Da  Patlama  1  Çocuk  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER