Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaralandığı bildirildi



Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.



Halep'in El Bab kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Yakınları tarafından sınır hattına taşınan yaralı çocuğun, ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı.







kaynak:habertürk