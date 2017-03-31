EL BAB'DA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALANDI
Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaralandığı bildirildi
Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.
Halep'in El Bab kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Yakınları tarafından sınır hattına taşınan yaralı çocuğun, ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı.
kaynak:habertürk
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