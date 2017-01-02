

Türkiye, Irak ve Suriye'deki PKK ve DEAŞ üstlerini yok etmediği sürece, terörün hedefi olmaya devam edecek. Türkiye Suriye olmayacak ama Kandil, Kobani ve Bab'daki terör yuvaları Fırat Kalkanı ile kurtarılan Cerablus gibi güvenli şehir merkezlerine dönüşecek. Bab'ın düşmesine az kaldı. Dün 34 DEAŞ'lı daha etkisizleştirildi.







Bölgedeki komutanların verdiği bilgi ye göre, El-Bab kuşatması öncesinde istihbarat çalışmalarında şehirde gerçek anlamda yaklaşık 200 DEAŞ'lı terörist tespit edtildi. Çatışmalarda sağ ele geçirilen bir DEAŞ'lı teröristin ifadesine göre bu sayı Musul ve Rakka'dan gelenlerle birlikte geçen hafta 2 bini aştı. Koalisyon güçlerinin Musul ve Rakka operasyonunu geciktirmekle yetinmeyip hava harekatlarına da ara vererek adeta ‘koridor' imkanı vermesiyle El Bab, DEAŞ'ın ana üssüne dönmüş.







TAKVİYE YOK, TAZELENME VAR







- Son zamanlarda Türkiye'den Suriye'ye yeni askeri birlikler ile takviye yapıldığı haberleri yapılsa da bu tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Fırat Kalkanı kapsamında görev yapan bağlı özel kuvvetler ve komando tugaylarına bağlı askerlerin bölgedeki görev süresi beş ayı geçtiği için yerlerini yeni kuvvetlere bırakıp Türkiye'ye dönüyorlar. Yani bölgedeki Türk askeri sayısı arttırılmıyor.







NE ZAMAN BİTECEK?







- El Bab operasyonunun ne kadar süreceği, mevcut birliklerin değişmesi ve yeni emir-komuta kademesinin göreve başlamasının ardından belli olacak. Şu anda zorlu kış ve savaş şartlarında intikal süreci tamamlanmaya çalışılıyor.







BAYRAKTARIN ÖNEMİ







- Silahlı Bayraktar İHA'larının Türkiye'nin güvenliği için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Koalisyon güçlerinin hava desteği vermediği sırada, milli İHA Bayraktar devreye girdi. Anlık istihbarat ve anında imha ile kritik müdahalelerde bulundu. Hava şartları nedeniyle Bayraktar›ın da devre dışı kaldığı gün 16 şehidin verildiği DEAŞ saldırısı yaşandı. Saldırının yaşanmasından saatler önce Rakka'dan El Bab'a 15 araçlık konvoy ulaştığı ve bomba yüklü saldırının da bu konvoydan gerçekleştiği kaydedildi.







SOKAK ÇATIŞMALARI PLANI







- Şehir'de 30 binin üzerinde sivil var. DEAŞ, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Sivillerin evlerine sızan DEAŞlılar, evlerin duvarlarına açtıkları küçük deliklerden keskin nişancı tüfekleriyle TSK ve ÖSO mensuplarını hedef alıyor. Cephe savaşı yapmak yerine, pusuya yatan patlayıcı yüklü kamyonlarla birliklere saldırmak yöntemini kullanıyor. Pek çok noktada, derin hendekler ve barikatlar bulunuyor. DEAŞ'ın bu yöntemleri, daha önce PKK'nın Hendek terörü sırasında Türkiye'deki 12 il ve ilçede uygulanmıştı. Birbirleriyle savaşıyor görünse de Türkiye'ye karşı ortak saldıran PKK ve DEAŞ'ın yöntemlerindeki ortaklıkta dikkat çekiyor.







ÖSO, MİT KONTROLÜNDE







- Fırat Kalkanı'nda görev yapan Özel Kuvvetler ve komando tugayları TSK'nın emir ve komutasında hareket ederken, Türkmen ve Araplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu birlikleri MİT'in organizasyonunda hareket ediyor. Birimler, ortak komuta merkezinden koordine ediliyor.







kaynak:haber7