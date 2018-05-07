Fatih Terim'den Sert Mesaj: Görmüyoruz Sanmasınlar
Akhisarspor'un Yıldızı, Fatih Terim'den Özür Diledi
Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Fırat Aydınus'a Sert Tepki
El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!
Geceye Damga Vuran Olay! Gomis Sahanın Ortasında Hüngür Hüngür Ağladı
Cengiz Ünder Attı, Roma Kazandı
Saldırı Sonrası Akşener Meydan Okudu: Yolumuzdan Döndüremeyeceksiniz!
Ruhani'den Trump'a Nükleer Tehdidi: Abd Pişman Olacak
Kurt Kız Olarak Tanınıyordu, Aşkını Buldu Bambaşka Biri Oldu!
Vali Halat Çekti, Kaymakam İp Atladı!
İyi Parti Saldırısında Yaralılar Camiye Sığındı
Alişan, Erdoğan'a Verdiği Sözü Yerine Getirdi!
İstanbul'da İyi Parti Standına Saldırı! Yaralılar Var
Ağrı'da Korkutan Deprem! Halk Sokaklara Döküldü
Gomis'in Penaltı Kaçırmaya Devam Ediyor
Taha Akgül Üst Üste 6. Kez Avrupa Şampiyonu!
Rusya'yla Vize Kalkıyor Mu? Bakan, Canlı Yayında Duyurup Tarih Verdi
Avrupa'nın En Büyüğü Vakıfbank!
Galatasaray'ın Yıldızı Cezalı Duruma Düştü!
Galatasaray Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Döndü!

El Clasico'da 4 gol var, kazanan yok!

EL CLASİCO'DA 4 GOL VAR, KAZANAN YOK!

İspanya La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ağırladığı Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!(6/10)2

İspanya La Liga 36'ncı hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Camp Nou'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçti. Real Madrid bu gole 14'üncü dakikada Cristiano Ronaldo ile karşılık verdi. 45'inci dakikada Barcelona'dan Sergi Roberto, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

10 kişi olmasına rağmen ikinci yarıya da, ilk yarıda olduğu gibi hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, 52'nci dakikada Lionel Messi ile bir kez daha öne geçti. 72'nci dakikada Gareth Bale mücadelede bir kez daha eşitliği sağlarken, karşılaşmanın skorunu da tayin etmiş oldu.

BARCELONA NAMAĞLUP!

Barcelona ile Real Madrid, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 87 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Real Madrid 72 puanla 3'üncü sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: El  Clasico  Da  4  Gol  Var  Kazanan  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER