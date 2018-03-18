EL ELE GÖZ GÖZE PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU! 1 HAFTADA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Geçtiğimiz hafta Seren Serengil'le yollarını ayıran Yaşar İpek, yeni aşka yelken açtı. Yaşar'a Seren sorusu sorulunca "1 aydan aşk olmaz" diyerek konuyu kestirip attı.
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil ile ayrılmasından çok kısa bir süre sonra sevgili yaptı. Yeni sevgilisiyle el ele mekandan ayrılan Yaşar, Seren sorusuna "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok." diyerek cevap verdi.
MEKANDAN EL ELE AYRILDILAR
Serengil'le ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok. Zaten bir aylık aşktan bir şey olmazdı" açıklamasını yaptı. İpek, mekandan el ele tutuştuğu yeni sevgilisiyle ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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