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El Freni Boşalan Otomobil Kendini Bir Evin Yatak Odasında Buldu
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El freni boşalan otomobil kendini bir evin yatak odasında buldu

EL FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL KENDİNİ BİR EVİN YATAK ODASINDA BULDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi. Kazada evde ve araçta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Tarih : 17 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : El Freni Boşalan Otomobil Kendini Bir Evin Yatak Odasında Buldu(8/10)4

Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen olayda Süleyman Aydın'a ait sokak park halinde olan 28 AAC 428 plakalı otomobil el freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Hızla ilerleyen otomobil yolun sonundaki Abbas Akıllı'ya ait tek katlı bir evin yatak odasına girerek durabildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Bu esnada büyük bir gürültü duyan komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza ile ilgili hasar tespit tutanağı tuttu. Meydana gelen kazada evde ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayı duyan ev sakinleri eve döndüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ARAÇ ÇEKİÇ YARDIMI İLE KALDIRILDI

Kazaya karışan araç çekici yardımı ile girdiği yatak odasından kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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