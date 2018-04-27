ELAZIĞ-DİYARBAKIR YOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 29 YARALI
Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'i ağır 29 kişi yaralandı.
Elazığ'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'i ağır 29 kişi yaralandı.
ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 57. kilometresinde Maden ilçesi Gezin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a yolcu taşıyan Mehmet Suat Kalkan idaresindeki 21 AG 500 plakalı midibüs yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
2'Sİ AĞIR 29 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 2'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 2 yaralı iş makinesi yardımı ile kaldırılan midibüsün altından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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