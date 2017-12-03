ELAZIĞ VE TARSUS'TA KURULAN OSB'LERLE 25 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Elazığ ve Tarsus'ta kurulan organize sanayi bölgelerinin, yaklaşık 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını belirtti.
OSB'lerle modern, sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, kentlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı hedeflediklerini belirten Özlü, 2023 yılına kadar sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek istediklerini söyledi.
ELAZIĞ'A 2. OSB GELİYOR
Özlü, bu kapsamda Elazığ'ın Körpe Köyü Karayazı mevkisindeki 6 milyon 540 bin metrekarelik alana "Elazığ 2. OSB"yi kurduklarına işaret ederek, "Elazığ 2. OSB'nin kurucu ortaklarını yüzde 34 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ İl Özel İdaresi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Belediyesi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası oluşturuyor." dedi.
"TARSUS GIDA OSB'DEN 15 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI"
Özlü, her bölgenin ve şehrin ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmek için gayret gösterdiklerini, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından harekete geçtiklerini anlattı.
Tarsus'un Çamtepe Mahallesi Köprüözü, Sırasakız ve Topakzeytin mevkilerindeki 5 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan "Tarsus Gıda İhti̇sas OSB"nin de bu anlayışla hayata geçirildiğini belirten Özlü, Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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