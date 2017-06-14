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elazığ'da fetö/pdy operasyonu: 11 gözaltı

ELAZIĞ'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:29
Puan Ver : Elazığ'da Fetö/Pdy Operasyonu: 11 Gözaltı(5/10)2




Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün sağlık yapılanması ile ilgili şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine polis, Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda sağlık sektöründe aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:Sabah










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