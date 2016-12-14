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ELAZIĞ'DA KORKUNÇ KAZA! 18 YARALI VAR


ELAZIĞ'DA KORKUNÇ KAZA! 18 YARALI VAR
Tarih : 14 Aralık 2016, 12:23
Puan Ver : Elazığ'da Korkunç Kaza! 18 Yaralı Var(9/10)11



Elazığ'da kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi.



Kazada minibüs altında sıkışan ağır yaralıyı yoldan geçen sivil araçtaki askeri personel kurtardı, ancak onların da aracına başka bir minibüs çarptı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.




Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Elazığ'a yolcu taşıyan Özcan Ağ idaresindeki 62 AC 889 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.




Yaralılardan biri minibüs altında sıkıştı.




Kazayı gören sivil askeri araçtaki personel durarak yardıma koştu ve yaralıyı kurtardı.




Ancak sivil askeri araca da Bingöl'den Elazığ'da giden 12 AR 52 plakalı başka bir yolcu minibüsü çarptı.




Bu kazada da minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.



 



kaynak:habertürk














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