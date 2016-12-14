

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi.



Kazada minibüs altında sıkışan ağır yaralıyı yoldan geçen sivil araçtaki askeri personel kurtardı, ancak onların da aracına başka bir minibüs çarptı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.