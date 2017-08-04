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ELAZIĞ'DA YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI: 2 MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİ


Elazığ'da Yük Treni Raydan Çıktı: 2 Makinist Hayatını Kaybetti
Tarih : 04 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Elazığ'da Yük Treni Raydan Çıktı: 2 Makinist Hayatını Kaybetti(10/10)6

Elazığ istikametinden Malatya'ya doğru gitmekte olan 5349 sefer sayılı, 13 vagonlu yük treni, freni boşaldığı için Baskil ilçesine bağlı Şevkat Tren İstasyonu'nda duramadı.

İKİ MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİ

Makinistler Mehmet Kirkin ve Sergen Ayverdi'nin müdahalesine rağmen durmayan yük treni Şelmut Deresi mevkisinde raydan çıkarak devrildi.

Kazada, makinistler Kirkin ve Ayverdi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Kaza sırasında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu.

TREN PARAMPARÇA OLDU

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat lokomotif ve bazı vagonların paramparça olduğu kaza yerine gelerek bilgi aldı.

AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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