ELAZIĞSPOR'DA HÜSEYİN KALPAR DÖNEMİ SONA ERDİ
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, görevini bıraktı.
Hüseyin Kalpar, kulüp yönetiminin aldığı karar doğrultusunda karşılıklı anlaşmaya vararak görevinden ayrıldığını söyledi.
"BAŞARILI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"
Her meslekte böyle durumların olabildiğini ifade eden Kalpar, "Bizim meslekte her şey dört dörtlük olmuyor, her zaman her maçı kazanamıyorsun. En iyisini yapmaya çalıştım. Çok daha başarılı olabilmek için çalışmalarımızı sürdürdük ama her şey istediğiniz şekilde olmayabiliyor. Başarı adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve şu anda da takım çok kötü durumda değil. Kulüpteki sıkıntıları düşündüğümüzde başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Kalpar, kulüpteki ekonomik sıkıntıların takımın performansını olumsuz yönde etkilediğini ancak bunun arkasına saklanmanın doğru olmadığını dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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