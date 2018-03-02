Spor Toto 1. Ligde Elazığspor evinde şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Son haftaların formda takımı Elazığspor, Ümraniyespor'u 3-0 mağlup ederek kaybetmeme serisini 7 maça çıkarttı.

Bu galibiyetle play-off potasının içine giren Elazığspor'un gollerini 7. dakikada kendi kalesine Aaron Appindangoye, 51. dakikada Alpaslan Öztürk ve 89. dakikada penaltıdan Ioan Hora kaydetti.

ELAZIĞSPOR PUANINI 38 YAPTI

Elazığspor, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkarttı ve 5. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 44 puanla 2. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Ligi'nin 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. Elazığspor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: haberinburada