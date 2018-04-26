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Elbistan Şeker Fabrikası ihalesini kazanan şirket belli oldu

ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI İHALESİNİ KAZANAN ŞİRKET BELLİ OLDU

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Elbistan Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan AŞ verdi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : Elbistan Şeker Fabrikası İhalesini Kazanan Şirket Belli Oldu(6/10)2

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Elbistan Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

İHALEYE 6 ŞİRKET KATILDI

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu katıldı.

BAŞLANGIÇ TUTARI 297 MİLYON LİRA OLARAK BELİRLENDİ

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 297 milyon lira, asgari artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

İHALEYİ MUTLUCAN AŞ KAZANDI

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak biten ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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