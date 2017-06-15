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Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
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elçin sangu'nun makyajsız hali bile olay yaratan cinstendi

ELÇİN SANGU'NUN MAKYAJSIZ HALİ BİLE OLAY YARATAN CİNSTENDİ

Ekrana çıktığından beri dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Sangu'nun makyajsız bile çok güzel olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:02
Puan Ver : Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi(8/10)8


 Güzelliği ile her zaman konuşulan Elçin Sangu'nun dizilerde yaptırdığı makyajlar hep çok beğeniliyordu. Sangu, makyajsız fotoğrafını paylaşınca, hayranları bu halini de çok beğendi.



FOTOĞRAF DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI



'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.





 



kaynak:haberler








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