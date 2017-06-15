Ekrana çıktığından beri dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Sangu'nun makyajsız bile çok güzel olduğu dikkatlerden kaçmadı.



Güzelliği ile her zaman konuşulan Elçin Sangu'nun dizilerde yaptırdığı makyajlar hep çok beğeniliyordu. Sangu, makyajsız fotoğrafını paylaşınca, hayranları bu halini de çok beğendi.







FOTOĞRAF DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI







'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.











kaynak:haberler