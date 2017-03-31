Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?

elçin sangu'ya şok! 10 tanık da suçladı

ELÇİN SANGU'YA ŞOK! 10 TANIK DA SUÇLADI

Oyuncu Elçin Sangu ve menajeri Başar Okay'ın davası görüldü. 10 tanığın da güzel oyuncuyu suçlaması dikkati çekti.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:25
Puan Ver : Elçin Sangu'ya Şok! 10 Tanık Da Suçladı(10/10)10


Oyuncu-menajer Başay Okay'ın, "Ona bir abla şefkatiyle yaklaştım ve başrol oyuncusu yaptım. Ancak o vefasız davrandı. Haksız yere sözleşmeyi feshetti' diyerek açtığı 100 bin dolarlık tazminat davasında tanıklar dinlendi.



İddiaya göre; Okay ile Sangu arasında 2012'de sadakate dayalı bir sözleşme yapıldı. Okay, Sangu'nun tüm iş sözleşmelerine de kefil oldu. Okay'ın girişimleriyle Elçin Sangu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Kiralık aşk', 'Karadayı', 'Kurt Seyit ve Şura' dizileri ile bir içecek reklamında oynadı. Ekranların aranan oyuncuları arasına giren Sangu, daha sonra Başay Okay'ın onayını almadan sözleşmeyi feshetti ve başka bir ajansla çalışmaya başladı. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlık (364 bin TL) cezai şart bedeli istemiyle dava açtı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Elçin  Sangu  Ya  Şok  10  Tanık  Da  Suçladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER