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Elektriğe Zam Geliyor
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Elektriğe Zam Geliyor

ELEKTRİĞE ZAM GELİYOR

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak.

Tarih : 28 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Elektriğe Zam Geliyor(10/10)6

2 yıldır zam yapılmayan elektrik fiyatlarına, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8,8 zam yapılacak.

2 YIL ARTIŞSIZ GEÇTİ

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6.8 zam yapılmıştı. O zamandan bu yana elektrik fiyatlarında hiçbir değişime gidilmedi. Elektrik fiyatlarıyla ilgili kararlar 3 aylık olarak veriliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak tarife de Aralık ayında ele alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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