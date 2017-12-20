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Elektrik faturalarında yeni dönem! Telefondan takip edilecek

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM! TELEFONDAN TAKİP EDİLECEK

ELDER Başkanı Serhat Çeçen, 2019'da tamamlanması planlanan 2 milyon euro bütçeli Peakapp Projesi'yle abonelerin telefonlarından elektrik tüketim değerlerini görebileceğini belirtti.

Tarih : 20 Aralık 2017, 11:00
Puan Ver : Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! Telefondan Takip Edilecek(6/10)2

Aboneler 2019 yılından itibaren elektrik tüketimini akıllı telefonlarından takip edebilecek. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 2019 yılında tamamlanması planlanan 2 milyon Euro bütçeli Peakapp Projesi'yle abonelerin telefonlarından elektrik tüketim değerlerini görüp diğer tüketicilerle kıyaslayabileceğini ve tasarruf fırsatlarını yakalayabileceğini söyledi.

TEKNOLOJİ İÇİN 2 MİLYAR AYIRDIK

Enerji sektörü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde ELDER ve Türkiye doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından düzenlenen 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Habertürk'ün haberine göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerine Ar- Ge çalışmalarını kayıp kaçağın önlenmesine yoğunlaştır-malarını istedi. ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen de elektrik dağıtım sektöründeki teknoloji yatırımlarına 2 milyar lira kaynak ayırdıklarını vurguladı. Avrupa Birliği'nden (AB) hibe almaya hak kazanan ELDER projelerine ilişkin de bilgi veren Çeçen, yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut elektrik şebekesine daha verimli ve doğru entegrasyonunu sağlayacak olan 4 milyon Euro bütçeli Smarter Emc2 Projesi'nin bu yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

SOSYAL MEDYAYLA UYUMLU OLACAK

2 milyon Euro bütçeli Peakapp Projesi'yle enerji altyapısının daha iyi kullanılması, tüketicilerin tasarruf ve enerji verimliliğine teşvik edilmesini amaçladıklarını belirten Çeçen, şunları kaydetti: "Bunu sosyal medya ve online Oyun platformuna uyumlu akıllı telefon uygulaması ile gerçekleştireceğiz. 2019 yılında tamamlanacağını öngördüğümüz proje ile kullanıcılarımız telefonlarından elektrik tüketim değerlerini görüp diğer tüketiciler ile kıyaslayabilecek, tasarruf fırsatlarını görecekler."

"203 MİLYON TL'LİK AR-GE YATIRIMI YAPIYORUZ"

2016-2020 arasında 20 milyar liralık yatırım planladıklarını kaydeden ELDER Başkanı Çeçen, "Bunun 203 milyon lirası Ar-Ge yatırımı. Bu yatırımların yüzde 50'sini gerçekleştirdik" dedi.

"KAYIP KAÇAĞI AZALTMAYA YOĞUNLAŞIN"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte kayıp kaçağı önlemek için dağıtım şirketlerine büyük görev düştüğünü belirterek, "Dağıtım şirketlerinin bu konudaki Ar-Ge projelerine daha fazla ağırlık vermesini bekliyoruz" dedi. Mustafa Yılmaz, 2014 yılından bu yana Kurum olarak elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin sunduğu 369 Ar-Ge projesinden 137'sini kabul ettiklerini, bunlardan 32'sinin sonuçlandığını belirtti. Yılmaz, 2014 yılından bugüne kadar kabul edilen tüm projelerin yaklaşık maliyetinin 111 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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