Bitlis'te Kar 312 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
Nato Afganistan'da Deaş Komutanını Öldürdü
Meğer Keçiboynuzunda Mucize Saklıymış...
Elektrik Kontağından Çıkan Kıvılcım Taziye Evine Yaktı
Gine'deki Fetö Okuluna Ömer Halisdemir Anıtı
Bursaspor Tunahan Akdoğan'a Emanet
235 Bin Esnaf Kosgeb'i Bekliyor
Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan İtiraf
Tek Kadınlarda Şampiyon Serena Williams Oldu
İngiltere Başbakanı May Türkiye De
Başbakan Yardımcısı Kaynak Tan Darbecileri İade Etmeyen ...
Bomba Yüklü Araçla Yakalanan Teröristler: Emri...
Van-Çatak Yolunda Ambulansın Üzerine Çığ Düştü
Reina Saldırganı Dakika Dakika Anlattı!
Halil İbrahim Pehlivan Adanaspor'da
Merve Hamile Mi? Arkadaşları Kafa Karıştırdı...
Silikon Vadisi'nde Savaş Hazırlığı
Putin'in Adamlarından Norveçli Bilimadamına İlginç Ziyaret!
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sürüyor
Merkez, Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihini Açıkladı

elektrik kontağından çıkan kıvılcım taziye evine yaktı

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIM TAZİYE EVİNE YAKTI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde elektrik kontağından çıkan yangın taziye evinin yanmasına neden oldu.

Tarih : 28 Ocak 2017, 14:19
Puan Ver : Elektrik Kontağından Çıkan Kıvılcım Taziye Evine Yaktı(9/10)8


Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde elektrik kontağından çıkan yangın taziye evinin yanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde Firdevs Cami Taziye evinde elektrik kontağı yangına neden oldu. Alevler bir anda büyüyerek taziye evinin tamamına yayıldı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından caminin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında taziye evi kullanılamaz hale geldi. Yangında taziye evinin içinde bulunan mutfak tüplerinin patlamaması olası bir faciayı önledi.



Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Elektrik  Kontağından  Çıkan  Kıvılcım  Taziye  Evine  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER