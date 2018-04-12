ELEKTRİK TRAFOSUNA GİREN HIRSIZ, FECİ ŞEKİLDE YANARAK CAN VERDİ
Bursa'da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, feci şekilde yanarak can verdi.
Bursa Osmangazi'ye bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede bulunan elektrik trafosuna giren hırsız, kabloları kesmeye çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Şüpheli şahıs yanarak can verdi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYAN MAHALLELİ ELEKTRİK ARIZAYI ARADI
Elektrik kesintisi yaşayan mahalleli elektrik arızayı arayınca, olay yerine gelen ekipler, trafonun içerisinde bir kişinin kabloları kesmeye çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılıp hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen 112 ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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