Elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken bir yandan da sektör genel gelişimini sürdürmekte. Sadece elektrikli araçların yarışacağı bir yarış olan Elecric GT de bunlardan birisi. İlk kez düzenlenecek olan yarışta sadece Tesla Model S P100D kullanılacak.



Elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken bir yandan da sektör genel gelişimini sürdürmekte. Sadece elektrikli araçların yarışacağı bir yarış olan Elecric GT de bunlardan birisi. İlk kez düzenlenecek olan yarışta sadece Tesla Model S P100D kullanılacak.







Dünyanın en iyi elektrikli araç markası olan Amerikan merkezli Tesla hem uygun fiyatlı Model 3 hem de yüksek performanslı Model S ürün grubunu bünyesinde barındırıyor. 0'dan 95'e 2.4 saniyede çıkabilen otomobil bu rekoruyla dünyanın en hızlı hızlanan elektrikli aracı unvanına sahip.



Amerika'da düzenlenecek olan Electric GT V2.0 yarışı için sadece Tesla araçların kullanılacağı açıklandı. Tesla modelleri arasında ise en yüksek performansa sahip olan Model S P100D kullanılacak.



Model S P100D seri üretimde olan dünyanın hızlı elektrikli aracı unvanına sahip. Araç bu unvanı 0'dan 95 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşarak elde etti. Tüm P100D modelleri bu hızlanma oranına sahipken araçlara gelecek olan yazılım güncellemesi ile bu değer daha da düşürülecek. Yeni gelecek güncelleme ile birlikte aracın hızlanma süresi 2.4 saniyeye düşürülecek.



Yere oldukça yakın olan araç aynı zamanda tüm pillerini de tabana yayılmış şekilde barındırıyor. Özellikle pillerin ağırlığı nedeniyle 2 tonu geçen ağırlığı araç için yarışta sorun olabilir. Bu sorunun önüne geçebilmek içinse araçta bulunan ve yarışta kullanılmayacak tüm donanımlar sökülecek. Yerine ise takla kafesi vb donanımlar eklenecek. Bu ekleme ve çıkarma işlemleri sonucunda yaklaşık 500 kilo hafifleme sağlanması planlanıyor.



Electrek.co‘nun haberine göre hafta sonları düzenlenecek olan yarış sabah ve akşam yarışları dışında ek bazı turlar da içerecek. Yarışlarda ayrıca Tesla'nın özel etkinlikleri de festival havasında düzenlenecek.







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