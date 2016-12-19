ELEKTRİKLİ OPEL İLK KEZ O ÜLKEDE YOLLARA ÇIKIYOR
Opel, elektrikli modeli Ampera-e'yi ilk kez Norveç yollarına çıkarıyor
Opel'in ilk tamamen elektrikli modeli olan Ampera-e, Avrupa pazarına Norveç ile adım atıyor. Ampera-e 15 Aralık itibariyle ülkede satılmaya başlanacak. Norveç'in seçilme sebebi ise devletin elektrikli araçlar için verdiği büyük teşvikler.
kaynak:sabah
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