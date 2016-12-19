

Opel'in ilk tamamen elektrikli modeli olan Ampera-e, Avrupa pazarına Norveç ile adım atıyor. Ampera-e 15 Aralık itibariyle ülkede satılmaya başlanacak. Norveç'in seçilme sebebi ise devletin elektrikli araçlar için verdiği büyük teşvikler.







kaynak:sabah