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elektrikli otobüs üretime geçiyor!

ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİME GEÇİYOR!

Bozankaya ve Karsan, kent içi ulaşımda, yerel yönetimler tarafından büyük ilgi gören elektrikli otobüsün üretimi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:21
Puan Ver : Elektrikli Otobüs Üretime Geçiyor!(6/10)7


Bozankaya ve Karsan, çevreci özellikleriyle toplu ulaşımın en önemli gündem konularından biri olan ve yerel yönetimlerin büyük ilgi gösterdiği elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi. Türk otomotiv sektörünün köklü ve güçlü ismi Karsan ile Ar-Ge yatırımlarıyla ilklere imza atan Bozankaya stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.



Bu iş birliği çerçevesinde; Bozankaya 3 yıldan uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu, üretim bandından 2014 tarihinde indirdiği ve batarya yönetim sistemini patentle tescillediği elektrikli otobüsünün üretimi, Karsan'ın Bursa tesislerinde yapılacak. Karsan'ın modern, esnek ve yüksek kalite standartlarında hizmet veren üretim tesisinde, 2017'nin sonundan itibaren 3 yıl süreyle 900 adet elektrikli otobüsün üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor..



 



kaynak:sabah








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