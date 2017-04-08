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elektrikli taksiler 15 nisan'da yollarda

ELEKTRİKLİ TAKSİLER 15 NİSAN'DA YOLLARDA

Test aşamaları tamamlanan turkuvaz renkli elektrikli taksiler, 15 Nisan'dan itibaren İstanbul trafiğinde olacak

Tarih : 08 Nisan 2017, 10:02
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Test aşamaları tamamlanan karbondioksit salınımı olmayan elektrikli taksiler 15 Nisan'da yollarda olacak. Yüzde 100 elektrikli olan lüks segmentteki araçlarda tarife de farklı olacak. 8.75'lik indi-bindi 9.95, açılış 3.95, kilometre artışı ise 2 lira 40 kuruş olacak. Hemen burada bir parantez açmakta fayda var. Bu araçlar elektrikli olduğu için değil D segmentine yani lüks araca girdiği için tarifeleri farklı. Öyle ki taksilerde kalite ve konforun artmasını sağlamak amacıyla ÖTV muafiyeti İBB tarafından da desteklenince lüks taksilerde taksimetre ücretlerinin yüzde15 zamlı uygulanmasına karar verilmişti işte bu karar da bu araçlarla uygulanmaya başlanacak.



Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan, aracı GreenWay Group İş Geliştime uzmanı Sergii Kaian ile test etti. Öncelikle en merak edilen yakıttaki gideri ne kadar düşüreceği. Bir taksicinin ayda ortalama 4 bin lira yakıt gideri oluyor. Bu araçlarla ayda 2 bin liraya taksici sınırsız şarj sağlayabilecek. Taksiciye yakıt tasarrufu müşteriye konfor sağlayan çevreye duyarlılığıyla örnek Renault Zoe model bu araç bindiğiniz andan itibaren ferah tasarımıyla da içinizi açıyor. İçi beyaz-gri, açık renklerde kir tutmayan silinebilir hijyen odaklı bir dizayna sahip. Yakıt kokusu yok, kendi havasını temizleyebiliyor, dışardaki havanın da kirlilik oranını ölçüyor. Günde 400 km yapabilen bu araç en verimli 70-90 km'de kullanım sağlıyor. Hız 150 km'ye kadar çıkabiliyor. Gaz pedalından ayağınızı çektiğiniz anda kendi elektriğini depoluyor. Böylece araç günde elektrikten de yüzde 30 tasarruf sağlıyor. Araçlar 1 saatte tam dolum sağlıyor ve bu tam dolumla 400 kilometre yapabiliyor. Ama bir saat boyunca bekleyemeyen taksiciler duraklara konulan şarj üniteleriyle tüm bekledikleri anları şarj ederek değerlendirebilecekler. 15 Nisan'da 5 araç yollarda olacak ay sonuna kadar 20 elektrikli aracı trafikte göreceğiz. 100 şarj ünitesinin kurulumu tamamlanmak üzere. Önceki gün Zorlu Center'daki taksi durağına kurulumu tamamlanan üniteler; Migros, Denizbank, İspark ve taksi duraklarında yer alacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Elektrikli  Taksiler  15  Nisan  Da  Yollarda    haber

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