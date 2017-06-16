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elektrikli taksiler taksim meydanı'nda görücüye çıktı!

ELEKTRİKLİ TAKSİLER TAKSİM MEYDANI'NDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Taksim Meydanı'nda düzenlenen sahur programında İstanbul'da ilk defa kullanılacak elektrikli taksiler tanıtıldı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 16:01
Puan Ver : Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!(7/10)6


Taksim Meydanı'nda düzenlenen sahur programında İstanbul'da ilk defa kullanılacak elektrikli taksiler tanıtıldı.Taksim Meydanı'ndaki sahur programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve İstanbul'da görev yapan taksiciler katıldı.



Elektrikli taksi hakkında bilgi alan Demirci, otomobilin şoför koltuğuna oturarak Taksim Meydanı'nda küçük bir tur attı. Gazetecilere açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yeryüzünde çevreye daha duyarlı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları söyledi,



"Bu akşamın sürprizi elektrikli araçlar oldu. Açıkçası yer yüzünde dünyada artık insanoğlu daha yenilenebilir enerjiyle çevreye daha duyarlı çevreyi daha az kirleten araçlara ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de de taksici kardeşlerimizin bu duyarlılığı çok güzel. Tüm taksici kardeşlerimizi emeklerinden hem İstanbul taşımacılığına yaptıkları fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



 



kaynak:sabah








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