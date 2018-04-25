Petrol yakıtıyla çalışan uçakların çevreye verdikleri zararlardan dolayı gözler elektrikli uçaklara çevrildi. Yenilenebilir enerjiyle çalışan uçaklar havaya karbondioksit veya zararlı gazlar bırakmıyor. Daha küçük ve daha hafifler ayrıca petrol yakıtıyla çalışan uçaklara göre daha verimli. Slovenya şirketi Pipistrel tarafından geliştirilen Alpha Electro model elektrikli uçak 2015'teki ilk uçuşundan bu yana bunu kanıtlıyor.

İSRAİLLİ ŞİRKET HAVACILIKTA DEVRİM YARATMAYI AMAÇLIYOR

Bir çok bilim insanı ve havacılık şirketi elektrikli uçakların geleceğini bölgesel taşımacılıkta görüyor. İsrail şirketi Eviation 9 kişi kapasiteli elektirkli uçağıyla havacılıkta devrim yaratmayı amaçlıyor. Şirketin 1000 km. menzilli Alice modelinin 2019'da göklerde olacağı belirtiliyor.

5 YOLCU KAPASİTELİ ELEKTRİKLİ UÇAK TEST UÇUŞLARINA BAŞLADI

Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği uçan taksi ilk denemesini Nisan 2017'de başarıyla gerçekleştirmişti. 5 yolcu kapasiteli uçak dikey olarak kalkıp inebiliyor. Paris-Londra arasındaki 305 kilometrelik yolu sadece 1 saatte alabiliyor. Şirket, insanların bir gün bu uçan taksilerden, normal taksi fiyatıyla yararlanmasını sağmayı amaçlıyor.

İLK PROTOTİPİN 2020'DE HAVALANMASI HEDEFLENİYOR

Bazı şirketlerse tamamen elektrikle çalışan uçak fikrine cesaret edemiyor. Kasım 2017'de Airbus, Rolls-Royce ve Siemens ortaklaşa bir hibrit uçak modeli üzerinde çalışacaklarını duyurdu. e-Fan X isimli modelin üç motoru gazla, bir motoru elektrikle çalışacak. Şirket daha sonraki aşamada motorlardan birini daha elektrikliye dönüştürmeyi amaçlıyor. İlk prototipin 2020'de havalanması hedefleniyor.

İNGİLİZ ŞİRKET ELEKTRİKLİ UÇAĞA GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

Turuncu logosuyla özdeşleşen bütçe dostu İngiliz havayolu şirketi EasyJet de daha çevre dostu olmayı hedefliyor. Havayolu bu amaçla ABD'li Wrigt Electric isimli şirketle işbirliği yapıyor. Hedef 150 yolcu kapasiteli elektrikli uçak geliştirmek.

20 YIL İÇERİSİNDE ELEKTRİKLİ UÇAKLARIN YAYGINLAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanlar elektikli uçakların ancak 20 yıl içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyor. Bir çok şirket 250 ile 1000 km arasında menzile sahip farklı prototipler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ancak teknoloji hızla gelişiyor. Kim bilir, belki bir gün dünyanın her yerine emisyonsuz, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan çevre dostu uçaklarla seyahat edebiliriz.

Kaynak: haberinburada