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elektrikte serbest tüketici 3,5 milyonu aştı

ELEKTRİKTE SERBEST TÜKETİCİ 3,5 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 16,5 artarak 3 milyon 576 bin 203 oldu.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Elektrikte Serbest Tüketici 3,5 Milyonu Aştı(10/10)10


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından, ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen aboneler, elektriğini istediği tedarikçiden alabiliyor.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, martta serbest tüketici sayısının en fazla olduğu il, 985 bin 559 aboneyle İstanbul oldu. Geçen ay İstanbul'un Avrupa yakasında 646 bin 760, Asya yakasında ise 338 bin 799 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 359 bin 489 serbest tüketiciyle İzmir ve 288 bin 788 aboneyle Antalya takip etti.



 



kaynak:milliyet








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