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Elektrikte Serbest Tüketici Limiti Düşürüldü

ELEKTRİKTE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürdü.

Tarih : 01 Aralık 2017, 21:00
Puan Ver : Elektrikte Serbest Tüketici Limiti Düşürüldü(7/10)3

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürdü. Böylece, 2018'den itibaren uygulanmaya girecek yeni limitle 3 milyon 661 bin elektrik abonesi daha serbest tüketici olma hakkından yararlanabilecek. Aylık elektrik faturası yaklaşık 68 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici olabilecek.

2003'TEN BU YANA KADAMELİ OLARAK AZALTIYOR

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kurum, tüketicilerin elektriğini istediği tedarikçiden alabilme sınırı olarak bilinen serbest tüketici limitini 2003'ten bu yana kademeli olarak azaltıyor.

Ekim ayında Türkiye'de toplam serbest tüketici hakkından yararlanan abone sayısı 4 milyon 711 bin 967'ye ulaştı. Bu sayının 3 milyon 330 bin 562'sini mesken, 1 milyon 315 bin 585'ini ticarethane, 19 bin 32'sini sanayi, 6 bin 424'ünü aydınlatma ve bin 690'ını tarımsal sulama aboneleri ve 38 bin 674'ünü de diğer gruplar oluşturdu.

ELEKTRİK FATURASI 68 LİRA VE ÜZERİ OLANLAR DİKKAT

EPDK'nın serbest tüketici limitini yıllık 2 bin kilovatsaate düşürmesiyle, aylık elektrik faturası yaklaşık 68 lira ve üzeri olan 3 milyon 661 bin abone daha elektriğini istediği tedarikçiden alabilecek. Böylece, Türkiye'de serbest tüketici olma hakkını kazanan toplam abone sayısı 13 milyon 232 bin kişiye ulaşacak.

Serbest tüketiciler, tedarikçilerle yapacakları ikili anlaşmalar üzerinden elektrik alabilecek ve kontrat süreleri bittiğinde tedarikçilerinin çalışma performansını değerlendirebilecek.

EPDK serbest tüketici limitini, piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin serbest tüketici verileri ve piyasanın üretim kapasitesi gibi kriterlere göre belirliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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