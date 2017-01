Sigara içmek söz konusuysa, klasik cümleyle başlamak gerekir;



'Sigara sağlığa zararlıdır!' Sigara içmek, ölümle sonuçlanabilen sayısız hastalığa sebep olur. Bağımlılıktan kurtulmak için; nikotin yerine geçecek her tür medikal destek ve ülkemizde ithalatı-satışı yasak olmasına rağmen gayri resmi yollardan temin edilebilen elektronik sigaralar tavsiye ediliyor. Peki E-sigara bu bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için ne kadar doğru bir tercih?



Sağlık açısından incelendiğinde zararlı mı?







DİŞLERİ SARARTMIYOR AMA...



E-sigara, kanser riskine karşı sağlıklı bir alternatif olarak pazarda kendine ciddi bir yer bulmaya başladı. E-sigara, sigarayı denemek isteyen kadınlar ve gençler arasında çok popüler oldu.. Sağlıklı bir alternatif olarak görülmeye başlanması, son derece ciddiye alınması gereken bir seviyeye ulaştı. E-sigaraya elektronik kanser çubuğu denmesinin elbette bir nedeni var. Sigara, her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden oluyor. O halde E-sigara hakkında konuşmanın ve üzerindeki 'dumanı' kaldırarak arka planını görmenin vakti geldi.



Sigara içmekle aynı olduğu halde sağlığınıza zarar vermeyen bir alternatif olduğunu düşünüyor musunuz? Dahası, elektronik sigaranın gerçekten sigarayı bırakmanızı sağlayacağına inanıyor musunuz?



Eğer bu sorulara 'evet' yanıtını verdiyseniz, E-sigara pazarı fısıltılarının etkisindesiniz demektir.



Milyon dolarlık bir pazar halini alan E-sigara, ilk olarak 2003'te piyasaya sürüldü ve yüzlerce markayla birkaç milyondan fazla kullanıcıya hitap etmeye başladı.



Farklı tip ve renklerde dizayn edilen E-sigarayı incelemediyseniz, çeşitliliğine inanamazsınız; bazıları tütün tadında, bazıları meyve veya bitki aromalı. İçildiğinde kül tablası gibi kokmuyor olmak ve dumanıyla etraftakileri rahatsız etmemek, kullanıcılar için en önemli tercih sebepleri arasında. Ayrıca sararmış dişlere de neden olmuyor. E-sigaranın 'buhar tüttürmek' olarak adlandırılması, piyasadaki bitkisel alternatifler arasında daha sağlıklı olduğunun düşünülmesine neden oluyor. Bitkisel alternatifler için kuşku uyandıran en önemli nokta, bitkilerin yanmasıyla ortaya gerçek dumanın çıkması. Konu hakkındaki soruyu şöyle değiştirmek gerekir; 'Kimyasal buhar ve karbon monoksit arasında ne fark vardır?'







PAZARIN HEDEFİ GENÇLER



E-sigara kullanıcılarının büyük çoğunluğu, American Journal of Preventive Medicine'de yayınlanan bir araştırmada; buhar tüttürmenin gerçek sigaraya göre daha az zarar verdiğinin söylenmiş olmasıyla ilgileniyor. Aynı çalışma, E-sigara kullanıcılarının genelde kadınlar ve cinsiyet fark etmeksizin gençler olduğunu söylüyor.



E-sigara kullanıcıları genellikle sigara içenlerden oluşsa da, sigarayı ilk defa deneyecek olanların da ilgisini çekiyor. Bir de ABD'de 21 yaş altındakilere sigara satışını yasaklayan yasanın yürürlüğe girmesi de gençleri, bu pazarın hedefi haline getirmiş durumda.



E-sigara, temelde kötü bir alışkanlıktan kurtarmak niyetiyle düşünülmüş bir alternatif ancak uzun vadede yeni bir alışkanlık edinmenize neden oluyor. Öte yandan E-sigarayı öven tüm bu iddiaların doğurduğu iki önemli soruya verilmiş net bir cevap yok: Elektronik sigara gerçekten güvenli mi?, Gerçek sigaraya oranla sağlığınıza zarar vermeyen bir alternatif mi?



American Journal of Preventive Medicine'de yayınlanan bir araştırma; E-sigaranın gerçek sigarayı bırakmakta faydalı olduğunu iddia ediyor. Ancak bu sonuç, şu sıralar yürütülen tıbbi çalışmalar için klinik açısından anlamlı görülmüyor.



Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uzun vadeli takip verileri bulunmadığından E-sigaranın güvenilirliği konusunda emin olmadıklarını ifade ediyorlar.



Şu anda bildiğimiz tek şey, buharın solunum yollarında spazma neden olduğu...



Konuyla ilgilenen tüm sağlık organizasyonları endişelerini dile getiriyorlar ancak henüz bir kısıtlama ya da yasak söz konusu değil. Şimdilerde Amerikan Kanser Kurumu, kısıtlanması için talepte bulundu ve FDA elektronik sigara kısıtlaması için düzenlemeye gitme kararı aldı.







NE KADAR NİKOTİN ALINDIĞI BİLİNMİYOR



Elektronik sigaranın en önemli avantajı, gerçek sigarada bulunan amonyak, arsenik ve katran gibi kanserojen maddeler içermiyor olması. Ancak uzun vadede zararları ispatlanmış olan nikotin, her ikisinde de bulunur. Bağımlılık yapan bir uyarıcı olan nikotin; kan damarlarında daralmaya neden olarak kan basıncını yükseltir ve nihayetinde kalbe giden kan akışı sınırlanır. Nikotinin solunum yolu problemlerine yol açtığına dair araştırma sonuçları da var. Akciğer hastalıklarına da neden olan nikotin; uykusuzluk, depresyon, diyabet, hatta kansere de sebep olur. E-sigara hakkındaki en büyük problemden biri de; ne kadar nikotin aldığınızı anlamıyor olmanız. Alınan nikotin miktarını belirlemede pilin gücü de önemli. E-sigaranın buhar oluşturan sıvısında; su, propilen glikol ve aroma kimyasalları bulunur. WHO; resmi olarak propilenin, solunum yollarında tahriş edici olduğunu bildiriyor. Net olan bir şey var ki; E-sigaranın içeriğinin ve uzun vadeli zararlarının ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz.







DAHA ÇOK BAĞIMLILIK YAPABİLİR



Pek çok doktor, E-sigaranın gerçek sigaraya duyulan meyli artırdığını düşünüyor. Yani eğer bir kimse, E-sigara ile nikotin bağımlılığı edindiyse, gerçek sigara içme eylemini fiziksel olarak taklit ediyor demektir ve durum onu gerçek sigara içmeye yaklaştırabilir. The Lancet isimli bir tıp dergisinde yayınlanan daha temkinli bir başka araştırmaya göre; E-sigara kullanıcılarının sadece yüzde 7'si altı aylık kullanım sonunda gerçek sigarayı bırakabilmişler.







