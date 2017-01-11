Aç Kalan Kurt Şehre İnip Köpeğe Saldırdı
Fetö Öğrencilere 'kod İsim' Vermiş
İstemsiz Kilo Kaybına Dikkat!
Beşiktaş'ta Talisca Yüzleri Güldürüyor
Veda Konuşmasında Kendini Başarılı İlan Etti
Meteoroloji'den Yeni Açıklama (İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi?)
Bu Yöntemlerle Faturanızı Yüzde 30 Düşürün
Kpss Davasında Flaş Gelişme!
Rüzgar Çetin'e Kötü Haber!
Mit Tır'ları Davasında Mütalaa Açıklandı
Meteoroloji'den Bir Kritik Uyarı Daha: Yeniden Geliyor!
Stevan Jovetic Sevilla'da
Abd Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Pyd'de Masada Olmalı!
İşte Tutuklu Deaş'lı Terörist Sayısı!
Onu Bayıla Bayıla Yiyoruz Ama...
Dolarda Yeni Zirve: 3.89
Diş Dolgusu Tarih Oluyor
Anayasa Değişikliği Teklifinde 2. Madde Kabul Edildi
Galatasaray Bruma İle İmzalıyor
Beykoz'da Şoke Eden Görüntü!

elektronik mürekkep akıllı saat piyasasına geri dönüyor

ELEKTRONİK MÜREKKEP AKILLI SAAT PİYASASINA GERİ DÖNÜYOR

Elektronik mürekkep akıllı saat piyasasına Sony ürünleri ile tekrar giriyor.

Tarih : 11 Ocak 2017, 09:00
Puan Ver : Elektronik Mürekkep Akıllı Saat Piyasasına Geri Dönüyor(10/10)8


Elektronik mürekkep akıllı saat piyasasına geri dönüyor. Üreticiler akıllı saat ürünlerinin içerisinde bin bir türlü özellik eklemeye devam etsinler, bazen sadelik daha iyidir. Kol saati yıllardır bir moda aksesuarı olarak kullanılıyor ve son kullanıcıların çoğunluğu kol saatlerini bir moda aksesuarı olarak kullanmaya devam edecekler. Bu yüzden, Sony'nin yeni tanıttığı, kağıt inceliğinde ve elektronik mürekkep teknolojisini kullanan saatlerinin tam da bu gerçek göz önünde bulundurularak tasarlandığını düşünüyoruz.



Kredi kartından daha ince olan bu saatleri aslında Sony yalnızca Japonya pazarına yönelik olarak FES adı altında piyasaya sürmüştü. Yalnızca siyah ve beyaz görüntü verebilen bu kol saatlerinin renkli versiyonları bu seneki CES fuarında görücüye çıktı.



Bu “yarı-akıllı” kol saatleri eskisinden de ince. O kadar ince ki, neredeyse taktığınızda kağıt kesiği olmaktan endişe ediyorsunuz. Üzerlerindeki grafik tasarımlar kullanıcının isteğine göre yok olup tekrar belirebiliyor ve değiştirilebiliyor. Tam olarak kaç renk veya hangi renkleri desteklediğini bilmediğimiz bu yeni nesil saatlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini de bilmiyoruz. Fiyat konusundaki tahminimiz ise, Japonya'da satılan FES saatlerin fiyatının 250 dolar ve üzeri olduğunu göz önünde bulundurarak, 300 dolar seviyelerinde olacakları yönünde.








Etiketler: Elektronik  Mürekkep  Akıllı  Saat  Piyasasına  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER