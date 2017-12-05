Aralık ayı itibariyle hizmete açılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ile e ticaret sitelerinin kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Bakanlık tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

"GÜVEN ORTAMINI TESİS ETMEMİZ GEREKİYOR"

Türkiye'de 46.2 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaşanan güvenlik endişeleri sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı yüzde 3,5 seviyesiyle dünya ortalaması olan yüzde 8.5 seviyesinin altında kalıyor. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi için öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirmemiz ve elektronik ticarette güven ortamının tesis etmemiz gerekiyor.

Yaptığımız düzenleme ile elektronik ticarette yaşanan sorunlar büyük ölçüde çözümlenecek, elektronik ticaret hacmi arttırılarak Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün ve e-ticaret hacminin arttırılması sağlanacak böylece Ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacak".

ETBİS'E BİLDİRİM 30 GÜN İÇİNDE ZORUNLU

Bakan Tüfenkci, e ticaret işletmelerinin 01.12.2017 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüfenkci, "Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar da faaliyetlerine başlamadan önce ETBİS'e kayıt olacak. Ayrıca, sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ise ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılacak" dedi.

Bakan Tüfenkci, ETBİS'e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleri ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilerin de "www.eticaret.gov.tr" adresinden yayımlanarak, vatandaşların bu ortamdan bilgilendirileceğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, vatandaşlarımız e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek, bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riski azaltılacaktır."

Kaynak: haberinburada