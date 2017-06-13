

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız sol bek Gael Clichy'den yanıt beklediklerini aktardı.







Clichy'nin dünya çapında bir isim olduğunu kaydeden Saral, "Clichy ile görüşmelerimizi yaptık, teklifimizi sunduk. Artık Chilchy'den yanıt bekliyoruz. Gelecek yanıta göre hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.







kaynak:sabah